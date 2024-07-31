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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу комплектов билетов на домашние игры в Fonbet Кубке России против «Спартака», махачкалинского «Динамо» и московского «Динамо». Карта болельщика на матчи НЕ требуется!

Приобрести можно онлайн, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Комплекты билетов до 1 августа включительно доступны для покупки на сектора А и С. Стоимость комплектов билетов от 900 рублей.

Начиная со 2 августа продажа осуществляется на все сектора, включая В и D. Стоимость – от 700 рублей.

Дети до 6 лет проходят на стадион в сопровождении взрослого бесплатно без предоставления места при документальном подтверждении возраста.

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.

Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.

Обращаем Ваше внимание!

Проход осуществляется по штрих-коду из купленного билета. Распечатайте электронные билеты, которые доступны для скачивания в личном кабинете, перед мероприятием. Считывание штрих-кода с экрана смартфона возможно при отсутствии матовой/анти-шпион пленки, при максимальной яркости экрана и отсутствии пузырьков, трещин, закруглений на экране, сообщает пресс-служба ПФК "КС".