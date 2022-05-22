Осинькин ответил на вопрос о возможном уходе из "Крыльев Советов"

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что не собирается покидать самарскую команду ради перехода в московскую.

«Можно сказать, что не покину Самару ради абы кого и не каждой московской команды? Можно так сформулировать. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно большие, гораздо выше, чем у Самары, но сейчас меня всё устраивает в «Крыльях». Самое главное то, какое отношение есть к команде в городе. Оно позволяет иметь определённый запас прочности, — рассказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер». 56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года

. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас самарцы с 41 очком в 29 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) занимают в турнирной таблице восьмое место, пишет Чемпионат.