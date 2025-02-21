80

Новичок «Крыльев Советов» Лука Гагнидзе дал первое интервью клубной пресс-службе, сообщвет пресс-служба ПФК "КС".

– Рады приветствовать в «Крыльях Советов»! Поделись первыми впечатлениями.

– Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. «Крылья Советов» – клуб с большой историей. Для меня это важный шаг, переход оказался волнительным. Я здесь, чтобы приносить пользу команде. Сделаю всё возможное для этого.

– Как возник вариант с переходом в команду?

– До перехода я общался со многими людьми. Все они отмечали, что это замечательная команда с отличным персоналом и тренерским штабом. Отдельно все говорили, что Самара – это футбольный город, а болельщики любят свой клуб.

– Осенью прошлого года уже играл на «Солидарность Самара Арене». Какие остались воспоминания?

– Интересный матч с большим количеством голов, я его точно надолго запомню. Никакого давления не ощущал, просто наслаждался игрой.

– В различные года за самарскую команду выступали грузинские футболисты: Минашвили, Попхадзе, Гварамадзе, Лория, Муджири и другие. Они всегда отличались самобытной игрой и нравились публике.

– Рад, что их игра запомнилась в Самаре. Буду очень стараться внести свой вклад и также запомниться самарским болельщикам.

– Кого из игроков «Крыльев» лично знаете?

– Со многими играл в сезоне, но лично познакомился на сборе. Сразу отметил для себя отличную атмосферу. Я живу в номере с Антоном Зиньковским. Он уже мне много рассказал об игроках, клубе и о городе.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"