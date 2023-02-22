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Новички «Крыльев Советов» встретились с болельщиками в ТРК «Космопорт»

Новички «Крыльев Советов» Николай Рассказов, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре провели встречу с болельщиками в ТРК «Космопорт».

Всех собравшихся ждала развлекательная программа от ведущего Ильи Некорыстнова, также каждый болельщик мог поучаствовать в розыгрыше игровых футболок от новичков команды.

Владимир Писарский стал судьей в поединке на скоростное поедание пиццы, а Бенхамин Гарре впервые попробовал блины с разными начинками. Музыкальное сопровождение мероприятия оказывал шоу-оркестр Paiducho Band.

После окончания развлекательной программы прошла автограф- и фотосессия с футболистами, в рамках которой любой желающий мог пообщаться с новыми игроками «Крыльев». Само мероприятие длилось более 1,5 часов, а болельщики еще долго не хотели отпускать игроков.

"Эмоции прекрасные. Очень рад, что пришло так много болельщиков, видно, как они любят команду, как они верят в нас. Постараемся их надежды оправдать, будем выкладываться на поле на все 100%. После таких встреч хочется видеться чаще. Ждем всех на стадионе!" – отметил нападающий «Крыльев» Владимир Писарский, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"