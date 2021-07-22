Нападающий "Спартака" Максим Глушенков прибыл в расположение "Крыльев Советов"

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В расположение команды прибыл нападающий "Спартака" Максим Глушенков. Вместе с партнерами он провел полноценное занятие. Максим выступал за "Крылья Советов" в сезоне 2019/20. Тогда в составе нашей команды он провел 10 матчей и забил 3 гола.

Тренировочный процесс проходил с новыми мячами РПЛ от фирмы Nike. Футбольный снаряд выполнен в новым дизайне и станет официальным мячом нового сезона.

Встреча "Крыльев Советов" и "Ахмата" состоится 25 июля на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 20:00.

Фото: пресс-служба ФК "КС"