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Нападающий "Спартака" Максим Глушенков прибыл в расположение "Крыльев Советов"

22 июля 2021 14:23
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Футбольный мяч в новым дизайне и станет официальным мячом нового сезона.

В расположение команды прибыл нападающий "Спартака" Максим Глушенков. Вместе с партнерами он провел полноценное занятие. Максим выступал за "Крылья Советов" в сезоне 2019/20. Тогда в составе нашей команды он провел 10 матчей и забил 3 гола.

Тренировочный процесс проходил с новыми мячами РПЛ от фирмы Nike. Футбольный снаряд выполнен в новым дизайне и станет официальным мячом нового сезона.

Встреча "Крыльев Советов" и "Ахмата" состоится 25 июля на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 20:00.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" Максим Глушенков прибыл

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