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Нападающий Иван Игнатьев переходит в "Крылья Советов" из "Рубина". 23-летний футболист будет выступать за нашу команду на правах аренды до конца сезона. "Крылья" имеют право выкупа игрока. За нашу команду Игнатьев будет выступать под номером 85.

Иван – воспитанник "Краснодара". За эту команду он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. В составе "Рубина" на его счету 40 игр, 3 забитых мяча и 3 голевые передачи, сообщается на сайте ФК.

– Иван Игнатьев – молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в "Крыльях" у него всё получится. Ване есть, что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом, – отметил Сергей Корниленко.