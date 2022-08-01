На "Солидарность Самара Арене" открылся интерактивный музей "Крыльев Советов"

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На "Солидарность Самара Арене" прошло открытие интерактивного музея футбольного клуба "Крылья Советов". Проект реализован в год 80-летнего юбилея "Крыльев".

В музее представлена уникальная, оцифрованная история клуба, важные события и многое другое. Музей "Крыльев" – полностью мультимедийный, отвечающий духу времени, при этом чтущий традиции прошлых лет.

Содержание и интерфейс музея позволяют полностью погрузить болельщика в великую историю клуба, почувствовать настоящий дух "Крыльев Советов".

В торжественном открытии музея приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев, заслуженный ветеран "Крыльев Советов", легенда клуба Валерьян Панфилов, директор Академии "Крылья Советов" Сергей Марушко, а также ветераны клуба, воспитанники академии и футболистки женской команды "Крылья Советов".

График работы нового музея будет сообщен позднее, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"