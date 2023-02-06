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Мероприятия
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
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На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова

6 февраля 2023 16:09
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Состоялся матч ветеранов, участие в котором приняли тренеры молодежной команды и Академии «Крылья Советов», а также заслуженные ветераны клуба.

На стадионе «Металлург» прошло торжественное празднование юбилея легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова. Равиль Велимухаметович выступал за нашу команду с 1967 по 1978 годы, сыграл 361 матч в Чемпионате СССР и забил 105 голов (это лучший показатель забитых мячей в истории самарского клуба). Сейчас Равиль Аряпов работает тренером в Академии «Крылья Советов».

В честь его 75-летия состоялся матч ветеранов, участие в котором приняли тренеры молодежной команды и Академии «Крылья Советов», а также заслуженные ветераны клуба.

В команде «Серых» на поле вышли Михаил Володин, Василий Мазур, Олег Гордеев, Сергей Шишкин, Гарник Авалян, Сергей Грибов, Александр Орешников, Азгат Галлиулов, Андрей Резанцев.

Им противостояла команда «Синих», в составе которых сыграли Александр Емельченков, Владимир Миридонов, Юрий Галкин, Рустям Фахрутдинов, Станислав Федотов, Сергей Чеснакас, Равиль Валиев, Дмитрий Тетерин, Галина Комарова, Равиль Аряпов.

Встреча прошла в упорной борьбе, красивой игре, с большим количеством забитых мячей, а финальный свисток главного арбитра матча Сергея Марушко зафиксировал ничью 5:5.

– Равиль Аряпов – это великий футболист, замечательный человек и настоящий патриот «Крыльев Советов»! Сейчас он трудится и передает свой колоссальный опыт в Академии «Крыльев». Хочется еще раз поздравить Равиля Велимухаметовича с юбилеем, пожелать ему крепкого здоровья! – отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Мероприятия

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