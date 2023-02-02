На «Металлурге» пройдет матч ветеранов в честь 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова

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В субботу, 4 февраля, на стадионе «Металлург» пройдет торжественное празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равяля Аряпова.

Равиль Велимухаметович выступал за нашу команду с 1967 по 1978 годы, сыграл 361 матч в Чемпионате СССР и забил 105 голов (это лучший показатель забитых мячей в истории самарского клуба). Сейчас Равиль Аряпов работает тренером в Академии «Крылья Советов».

В рамках мероприятия запланирован матч ветеранов «Крыльев». В нем примут участие тренеры Академии и заслуженные ветераны нашей команды, в том числе Гарник Авалян, Сергей Грибов, Василий Мазур, Азгат Галлиулов, Равиль Валиев, Рустям Фахрутдинов и многие другие. Также пройдет авторграф- и фотосессия с Равилем Аряповым.

Начало мероприятия – в 11:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"