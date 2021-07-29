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На матч "Крылья Советов" – "Спартак" будет допущено до 500 человек, включая участников матча

29 июля 2021 15:42
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Роспотребнадзор Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК "Крылья Советов" с участием зрителей.

На матч 2-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартак", запланированный на 30 июля на стадионе "Солидарность Самара Арена" будет допущено до 500 человек, включая участников матча.

В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК "Крылья Советов" с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

Эта мера принята в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой №18 от 07.07.2021 и требованиями регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 20.07.2021 и 28.07.2021 о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.

В связи с этим доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть qr-код (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент). Проверка будет осуществляться на входе. Бумажные сертификаты без qr-кодов недействительны. На стадионе болельщики с абонементами на трибуны В, С и D разместятся на трибуне С, с абонементами на трибуну А – на А, с абонементами на сектор VIP – на VIP. Все болельщики занимают места на нижнем ярусе.

В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.

ПФК "Крылья Советов" приносит извинения болельщиков в связи с принятием данного решения. Главное сейчас – здоровье команды и болельщиков клуба.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ПФК "Крылья Советов" не реализует билетную программу на матч "Крылья Советов" – "Спартак". В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.

Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и команда сыграет при болельщиках на трибунах нашего стадиона – сразу, как это позволит сделать эпидемиологическая обстановка в Самарской области.

Купленные ранее билеты на игру "Крылья Советов" – "Спартак" будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер". Начало игры – в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" 500 болельщиков Спартак

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