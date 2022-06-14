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На клубной базе «Крыльев Советов» прошла экскурсия для болельщиков. Принять в ней участие смогли победители конкурса от партнера клуба NAO. Условием было рассказать самый памятный матч «Крыльев» в истории.

Клуб отобрал победителей, которые смогли побывать на базе нашей команды, а экскурсию по ней провел Мастер спорта СССР, легенда клуба Валерьян Панфилов.

Болельщики смогли посмотреть, в каких условиях «Крылья» готовятся к матчу, послушать увлекательные рассказы об истории клубной базы, а также задать любые интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"