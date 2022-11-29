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На аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» появились новые имена

29 ноября 2022 12:49
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На аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» появились новые имена

На аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» в Загородном парке появился новый стенд, а в виртуальном «музее» команды, созданном МТС, - новые имена. Это футбольные звезды 80-х годов – Виктор Развеев и Виктор Гаус.

Виктор Гаус и Виктор Развеев были выбраны болельщиками «Крыльев Советов» в ходе голосования в официальной группе клуба в социальных сетях. Виктор Развеев провел за «Крылья» более 100 матчей, в которых забил 49 голов, а в 2010 году вернулся в клуб, став исполняющим обязанности президента. Виктор Гаус – легендарный голкипер «Крыльев», на счету которого более 200 игр за нашу команду. С 2012 года он тренирует вратарей клуба.

Аллею славы ветеранов «Крыльев Советов» МТС вместе с самарским клубом открыли в 2019 году. Первые два стенда были посвящены Валерьяну Панфилову и Равилю Аряпову - игрокам «Крыльев» 40-х годов прошлого века. Сейчас в виртуальном музее двенадцать легендарных имен самарского футбола с 40-х до 80-х годов.

Посмотреть архивные фотографии и послушать рассказ о звездах самарского футбола можно, отсканировав QR-код на стендах, установленных в Загородном парке, на аллее, ведущей к базе «Крыльев Советов». Сейчас здесь установлено шесть стендов, открытие последнего прошло на минувшей неделе в присутствии ветеранов, игроков, представителей тренерского штаба команды.

Истории знаменитых самарских футболистов также доступны по прямой ссылке, с ней можно ознакомиться с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

 

Теги: Крылья Советов Футбол

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