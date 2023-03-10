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Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Ахматом» - 2:2

10 марта 2023 21:35
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Следующий матч подопечные Дмитрия Шукова проведут дома против «Факела». Игра пройдёт 17 марта.

Завершилась встреча 19 тура Молодежной лиги, в рамках которой «Крылья Советов» в гостях встречались с грозненским «Ахматом».

В самом дебюте поединка хозяева остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Турпал-Али Ибишев.

В концовке тайма у «Крыльев» сработали стандарты. Две подачи с угла поля Сергея Макарова завершились голами от Вячеслава Винникова. На перерыв самарцы ушли, ведя в счете 2:0.

Но в самом начале второго тайма арбитр уровнял составы, показав прямую красную Артему Чалому. Эмоциональное преимущество оказалось на стороне хозяев, чем они и воспользовались. Сначала после углового забил Ислам Альсултанов, а затем дальний удар Абубакара Иналкаева оказался в нижнем углу ворот Данила Веселова.

2:2 – боевая ничья на выезде. Следующий матч подопечные Дмитрия Шукова проведут дома против «Факела». Игра пройдёт 17 марта, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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