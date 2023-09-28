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Матч «Крылья Советов» – «Спартак»: для болельщиков приготовили обширную развлекательную программу

28 сентября 2023 17:09
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Запуск зрителей начнется в 15:30 (за два часа до матча).

В воскресенье, 1 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Матч 10 тура МИР РПЛ начнется в 17:30. 

Запуск зрителей начнется в 15:30 (за два часа до матча).

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией FONBET приготовили для болельщиков обширную развлекательную программу.

С 15:30 на гейте 2 будет работать фотозона «Ты в Команде» и надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота». Там же можно найти точки с аквагримом.

Болельщиков ждет лаундж-зона на гейте 3, где каждый сможет получить прохладительные напитки и закуски за ставку на фудкорте FONBET. Там же можно получить FONBET-комбо, будет работать кастомайзер с уникальными принтами, а также можно получить специальный мерч за ставку в FONBET. Для всех желающих будут доступны FONBET-активности «Звездный пазл» и «Звездный кран».

На гейте 3 угостят всех болельщиков с атрибутикой нашего клуба «НеСтоличными кексами».

С 15:30 на гейте 3 можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов». На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3 на 3».

В 15:30 на гейте 3 начнется выступление кавер-группы FANTOLLA. Там же все болельщики смогут найти точки с аквагримом и творческую мастерскую «Плакат в поддержку КС».

С 15:30 в музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории «Крыльев Советов». Там же состоится розыгрыш сертификатов на пиццу от партнера клуба «Додо пицца».

Кроме того, матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет главным событием тура, поэтому предстоит множество других интересных мероприятий. Перед матчем выступит специальный гость, о котором мы расскажем позже.

Болельщикам, участвующим в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются на гейтах 2, 3, С122 и секторе VIP. Подробнее о розыгрыше здесь.

Для посещения матча нужна Карта болельщика. В день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Для удобства всех болельщиков доступны парковки рядом со стадионом.

Также будет открыта парковка у Агропарка, заезд с 11 проезда под шлагбаумом. Охраняемая стоянка предоставляется бесплатно на время просмотра матча. Вместимость парковки — 300 авто, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

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