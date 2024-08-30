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Матч «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала): важная информация

30 августа 2024 17:22
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По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт.

 

Уважаемые болельщики!  По возможности, приезжайте заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 16:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 16:30 – 19:30.

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. Подробнее.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 16:30.

Для всех болельщиков будут доступны бесплатные парковки у стадиона.

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

• по улице Ново-Садовой с 30 августа возобновлено трамвайное движение;

• повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов № 25, №11 и №12;

• трамваи №11 и №12 будут ожидать на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;

• автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

• автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя».

Теги: Крылья Советов Самара

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