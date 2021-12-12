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Леонид Слуцкий: Результат матча с "Крыльями" закономерен

12 декабря 2021 12:19
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Леонид Слуцкий: Результат матча с "Крыльями" закономерен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2).

– Не очень у нас получилась игра. К сожалению, мы давали слишком много пространства игрокам "Крыльев Советов". А наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы надеялись. Как бы ни было обидно, мы вынуждены признать, что результат сегодня закономерен.

– "Рубин" сегодня вышел с большой атакующей группой. За весь первый тайм нанесли один удар в створ ворот. И тот был издали. Какой был стартовый план?

– Понятно, что когда мы играем в варианте 4-3-3 с большой атакующей группой, то ставка была на атакующие действия. Потому что мы понимали, что когда у тебя одновременной на поле и Дрейер, и Хакшабанович, и Кварацхелия, и Бакаев, то в обороне могут возникать проблемы. Поэтому ставка была на то, что в атаке сыграем ярче, чем в обороне. К сожалению, не получилось.

– Насколько сильно сказалась нехватка Ин Бома сегодня?

– У нас не такая большая игровая обойма. Думаю, все это видят. Нет особо возможности что-то менять в плане самих замен. Поэтому потеря такого игрока, как Ин Бом, очень существенна.

– Сегодня в заявку вернулся Владислав Игнатьев. Почему не стали его выпускать в этой встрече на один из флангов обороны?

– Он не провёл ещё ни одной полноценной тренировки. Он был готов играть не больше 10 минут. В последнюю 10-минутку не было смысла его выпускать, потому что это вряд ли бы что-то изменило.

– Сильвие Бегич провёл эту часть сезона в Самаре. Как оцените его игру и планируете ли возвращать его в команду?

– Он в аренде на год. После окончания срока аренды он вернётся. Но это вопрос следующего сезона.

– "Рубин" не смог выиграть последние 7 матчей с новичками Премьер-лиги. В чем причина этой тенденции и как эту проблему можно решить?

– Я не делю команды на новичком и не новичков. Поэтому нужно оценивать каждую игру в отдельности.

– С чем связана замена Уремовича? У него повреждение?

– Да. Он попросил замену.

– В Голландии после успешного сезона вы ушли в отставку. В "Рубине" происходит что-то подобное?

– Очень сложно проводить параллели и искать взаимосвязи. Каждый день жизнь дарит тебе новый день. И ты не можешь прожить его как предыдущий, если это не день сурка. Эти параллели, на мой взгляд, не очень верны.

– У Онугхи очередной серый матч, Деспот тоже был не очень активен. Будет ли клуб искать нападающего в следующее трансферное окно?

– Понятно, что селекция – это вещь круглогодичная. Но все прекрасно понимают, что все легионерские позиции у нас заняты. Поэтому селекция возможно только по русским игрокам, либо по тем, кто не попадает под лимит. Поэтому я не думаю, что команда колониальным образом поменяется в это межсезонье. Основную ставку мы будем делать на то, чтобы провести предсезонку той командой, которая есть. Потому что у нас ни Тальби, ни Дрейер полностью предсезонку провести не смогли. Ну и надо сделать так, чтобы все игроки были здоровы. Потому что если у нас кто-то выпадает, то сразу возникают серьезные проблемы.

– Звучала версия, что у команды есть проблемы из-за летних сборов. Что думаете по этому поводу?

– Почему у нас плохие летние сборы? Не знаю, от кого эта версия звучала.

– Довольны ли вы результатом этой части чемпионата. Если нет, то чего не хватило?

– Конечно, мы очень недовольны, конечно, мы ожидали и хотели другого. Выводы, которые мы делаем внутри, я бы не стал выносить на общественное обсуждение. Понятно, что недовольны и футболисты, и тренеры. Нам надо очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить.

– По итогам осенней части, "Рубин" может опуститься на 11-е место. За счёт чего команда сможет подняться весной? Удастся ли снова оказаться в зоне еврокубков?

– Я не пророк. Я не могу точно говорить, где мы окажемся или где мы не окажемся. Традиционно, после зимних сборов, команды, в которых я работал, выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдёт и в данном случае.

 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью

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