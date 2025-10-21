«Крыльям Советов» все-таки придется платить более 923 млн рублей «РТ-Капиталу»

104

Арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляцию ФК «Крылья Советов» по иску ООО «РТ-Капитал» о взыскании долга в размере 923,4 млн рублей, оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, после того как «РТ-Капитал» (входит в контур управления Госкорпорации Ростех) 9 января 2025 года стал истребовать долг «Крыльев Совет» в судебном порядке, клуб внёс 100 млн рублей в счет погашения долга, а губернатор Вячеслав Федорищев в январе пообещал полностью погасить задолженность до конца 2025 года. Однако на этом выплаты прекратились, о мировом соглашении договориться не удалось, и 10 июля 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «РТ-Капитал» о взыскании 923,4 млн рублей по кредитным договорам.

После этого «Крылья Советов» запустили обжалование решения. Первоначально жалоба была оставлена без движения для исправления процессуальных нарушений до 26 сентября 2025 года. Нарушения исправили, дело двинулось и 20 октября апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, теперь клубу придется выплачивать долг в полном размере, пишет Обоз-инфо.

Ранее вице-губернатор Самарской области и председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев, видимо, прогнозируя такое развитие событий, пояснил в интервью «Самарскому обозрению», что «у нас нас уже есть программа, дорожная карта с механизмами погашения задолженности перед «РТ-Капиталом». Но чтобы ее реализовать, нужно судебное решение, оно обязательно к исполнению. И при его исполнении не будет никаких домыслов или нюансов». При этом вице-губернатор добавил, что это для расчетов будут использоваться не бюджетные денежные средства, так как их подобным образом тратить нельзя. «Средства внебюджетные, и мы знаем, где их взять в 2025-м — начале 2026 года», — подчеркнул Дмитрий Яковлев.