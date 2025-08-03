Я нашел ошибку
Главные новости:
Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах.
Генеральный консул Китайской Народной Республики посетил с деловым визитом Тольятти
В следующем матче «Крылья Советов» дома принимают калининградскую «Балтику».
«Крылья» в гостях разгромили «Ростов» - 4:1
В Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
4 августа в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +33°С
Проведение подобных тренировок имеет особое значение для учреждений социальной сферы, учитывая сложный профиль объектов и специфику контингента.
Сотрудники пожарного надзора Тольятти провели учения на социальных объектах города
Купальный сезон в разгаре.
Сотрудники МЧС СО следят за безопасностью в местах массового отдыха граждан на водоемах
Второе место тоже за Рссией — серебро взял Павел Самусенко.
Российский спортсмен Климент Колесников взял золото на чемпионате мира по водным видам спорта
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Возбуждено уголовное по факту нападения на водителя такси в Самаре
Для детей до 1,5 лет песочница — не лучший вариант.
Врач-педиатр, рассказала об опасности игр детей в песочнице
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья» в гостях разгромили «Ростов» - 4:1

3 августа 2025 18:41
162
В следующем матче «Крылья Советов» дома принимают калининградскую «Балтику».

2 августа «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречались с «Ростовом».

Самарцы открыли счет на 11 минуте матча. Вадим Раков отправил мяч в ворота – 0:1.

На 56 минуте Вадим Раков подал угловой, а Сергей Божин головой переправил мяч в ворота – 0:2.

На 66 минуте игры уроженец Самары экс-игрок «Крыльев» Егор Голенков сократил разрыв в счете – 1:2.

На 74 минуте вновь отличился Вадим Раков – 1:3.

На 78 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Виктор Мелёхин, и хозяева поля заканчивали матч в меньшинстве.

На 84 минуте встречи вышедший на замену Максим Витюгов с передачи Николая Рассказова довел счет до разгромного – 1:4.

«Крылья» сначала сезона не проигрывают во всех матчах (ничья и две победы в РПЛ, а так же победа над чемпионом России «Краснодаром» в кубке страны). Вадим Раков, оформивший в матче дубль, забивает во всех трех играх чемпионата, и третий раз подряд признается лучшим игроком матча.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают калининградскую «Балтику». Игра четвертого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 9 августа, в 14:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото: пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Исход встречи был решен в компенсированное к матчу время.
25 июля 2025, 22:22
«Крылья Советов» обыграли «Пари НН»  – 2:0
Исход встречи был решен в компенсированное к матчу время. Футбол в Самаре
1065
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.
24 июля 2025, 20:07
"Солидарность Самара Арена": развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Пари НН"
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча. Общество
810
Приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию.
23 июля 2025, 23:28
Нападающий «Крыльев Советов» Влад Шитов встретится с болельщиками перед матчем с «Пари НН»
Приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию. Футбол в Самаре
810
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
251
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
367
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
476
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
417
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
2 августа 2025  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
1395
Весь список