«Крылья» в гостях разгромили «Ростов» - 4:1

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2 августа «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречались с «Ростовом».

Самарцы открыли счет на 11 минуте матча. Вадим Раков отправил мяч в ворота – 0:1.

На 56 минуте Вадим Раков подал угловой, а Сергей Божин головой переправил мяч в ворота – 0:2.

На 66 минуте игры уроженец Самары экс-игрок «Крыльев» Егор Голенков сократил разрыв в счете – 1:2.

На 74 минуте вновь отличился Вадим Раков – 1:3.

На 78 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Виктор Мелёхин, и хозяева поля заканчивали матч в меньшинстве.

На 84 минуте встречи вышедший на замену Максим Витюгов с передачи Николая Рассказова довел счет до разгромного – 1:4.

«Крылья» сначала сезона не проигрывают во всех матчах (ничья и две победы в РПЛ, а так же победа над чемпионом России «Краснодаром» в кубке страны). Вадим Раков, оформивший в матче дубль, забивает во всех трех играх чемпионата, и третий раз подряд признается лучшим игроком матча.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают калининградскую «Балтику». Игра четвертого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 9 августа, в 14:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"