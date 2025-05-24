«Крылья Советов» завершили сезон матчем с «Факелом» вничью - 1:1

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В заключительном туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Воронеже встречались с «Факелом».

На 29 минуте встречи после передачи пяткой Владислава Шитова Доминик Ороз, также пяткой, переправил мяч в ворота хозяев поля – 0:1.

В конце матча арбитр с помощью VAR зафиксировал игру рукой в своей штрафной площади со стороны Доминика Ороза и назначил пенальти, который на 86 минуте реализовал Владимир Ильин – 1:1.

«Крылья Советов» завершили чемпионат на 10 строчке турнирной таблицы, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"