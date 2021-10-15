"Крылья Советов" выйдут на матч против "Нижнего Новгорода" в специальных космических футболках

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В этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос.

Самара – космическая столица России. Именно здесь РКЦ "Прогресс" и ПАО Кузнецов производятся ракетоносители Союз. Именно на ракетах, построенных в нашем городе, 5 октября был произведен запуск первого в мире киноэкипажа на МКС.

На орбиту Земли отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, участвующие в съемке фильма "Вызов". В честь этого события футболисты "Крыльев Советов" выйдут на матч против "Нижнего Новгорода" в специальных космических футболках.

На них будут нанесены нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике, а также специальный стилизованный шеврон в поддержку фильма "Вызов" и ведущих предприятий космической отрасли нашего города, рассказали в пресс-службе ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"