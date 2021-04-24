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"Крылья Советов" в Ярославле сыграли вничью с "Шинником" - 2:2

24 апреля 2021 18:29
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"Крылья" упустили победу на последних минутах.

В 38-ом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" встречались в Ярославле с "Шинником".

Счет матче открыли "Крылья" на 15 минуте встречи. Дебютант самарцев Дмитрий Ефремов, получив мяч в штрафной от Владислава Сарвели, пробил мимо вышедшего на него голкипера ярославцев – 0:1.

На 31 минуте хозяева поля смогли сравнять счет. Прямым ударом со штрафного отличился Дмитрий Самойлов – 1:1. Голкипер "Крыльев" Богдан Овсянников, проводящий свой седьмой матч в первенстве, пропустил впервые.

Второй гол "Крыльев" забил на 85 минуте встречи вышедший на замену Иван Сергеев – 1:2.

В компенсированное время хозяева поля смогли сравнять счет, ударом с острого угла оформил дубль Дмитрий Самойлов – 2:2.

Иван Сергеев забил 34 гол в первенстве и продолжает возглавлять список бомбардиров ФНЛ.

Завершилась победная серия "Крыльев Советов", но продолжается беспроигрышная серия самарцев.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Арене" в среду, 28 апреля. Самарцы принимают московское "Торпедо", передает пресс-служба ФК "КС". 

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" футбол

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