"Крылья Советов" в Самаре сыграли вничью с "Химками" - 0:0

386

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Химки".

На матч самарцы вышли в специальных футболках с изображением пульса и сердца в виде очертания Самарской области, приуроченных к Всемирному дню сердца, цель которого – привлечь внимание к вопросам здоровья и подчеркнуть значимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Голов в матче забито не было, в итоге ничья – 0:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают махачкалинское "Динамо". Игра 5 тура группового этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в среду, 2 октября, в 20:00.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"