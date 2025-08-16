"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3

В пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".
Счет в матче открыли хозяева поля на пятой минуте встречи.
После подачи углового отличился Эгаш Касинтура – 1:0.
На 51 минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, назначенный за фол Амара Рахмановича – 2:0.
На 79 минуте Эгаш Касинтура оформил дубль – 3:0.
На 85 минуте встречи после подачи углового с передачи Александра Солдатенкова отличился вышедший на замену 19-летний Владимир Игнатенко – 3: 1.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 августа, в 16:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"