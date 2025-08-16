Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар".
"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3
Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти.
Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
17 августа в регионе без осадков, до +27°С
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3

16 августа 2025 23:27
146
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар".

В пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Счет в матче открыли хозяева поля на пятой минуте встречи.

После подачи углового отличился Эгаш Касинтура – 1:0.

На 51 минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, назначенный за фол Амара Рахмановича – 2:0.

На 79 минуте Эгаш Касинтура оформил дубль – 3:0.

На 85 минуте встречи после подачи углового с передачи Александра Солдатенкова отличился вышедший на замену 19-летний Владимир Игнатенко – 3: 1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 августа, в 16:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС" 

Теги: Крылья Советов Самара

