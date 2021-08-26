 "Крылья Советов" в гостях обыграли "Уфу" - 2:1

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В шестом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Уфой".

Счет в матче открыли самарцы. На 28 минуте встречи Никита Чернов головой отправил мяч в сетку – 0:1.

Через минуту самарцы удвоили преимущество: после удара Антона Зиньковского Максим Глушенков переправил мяч в сетку ворот "Уфы" – 0:2.

На 60 минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов – 1:2. Оставшись в меньшинстве "Крылья" смогли удержать победный счет.

Следующий матч РПЛ "Крылья Советов" проведут в Москве с "Локомотивом".

Фото: ФК "КС"