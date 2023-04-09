Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Сочи" .
Игорь Осинькин: "Очень тяжелая победа"
Москва и Минск разработают новую концепцию безопасности
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки".
"Крылья Советов" в гостях обыграли "Сочи" - 2:1
Встреча организована для подготовки участников к областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер», также она будет полезна всем, кто увлечен видеосъемкой.
В СОУНБ известный самарский видеомейкер Антон Долганов проведет мастер-класс по операторскому мастерству
Актриса занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Она озвучивала Кирстен Данст, Монику Беллуччи, Джулию Робертс и других звезд.
Смертельное ДТП: в Санкт-Петербурге актриса дубляжа Елена Шульман попала под колеса троллейбуса
какие нововведения появятся в ЕГЭ в 2023 году
Какие нововведения появятся в ЕГЭ в 2023 году
В Самаре ночью -2, -4°С, местами 0, +2°С, днем +13, +15°С.
В Самарской области 10 апреля ночью ночью похолодает до -7°С
Недавно Самарский казачий кадетский корпус посетила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС СО Наталья Нестерова.
Сотрудники ГИМС СО рассказывают школьникам о правилах безопасного поведения на воде в весенний период
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" в гостях обыграли "Сочи" - 2:1

9 апреля 2023 17:06
108
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки".

В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Сочи".

Счет в мачте самарцы открыли на 52 минуте встречи. После подачи углового Гленном Бейлом с передачи Романа Евгеньева отличился Илья Гапанов – 0:1.

На 73 минуте игры Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку – 0:2.

За три минуты до конца матча хозяева поля сократили разрыв в счете – отличился Кристиан Нобоа – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки". Игра 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Встреча проходила на стадионе «Металлург».
07 апреля 2023, 18:39
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Академией Кубань» - 2:2
Встреча проходила на стадионе «Металлург». Футбол в Самаре
753
Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно.
04 апреля 2023, 21:14
«Крылья Советов» отправились в Москву на матч с ЦСКА
Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно. Футбол в Самаре
775
Дмитрий Цыпченко, ставший лучшим игроком матча против «Оренбурга», подвел итоги матча.
03 апреля 2023, 17:50
Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко: Приятно забить первый гол в РПЛ, но победа была бы важнее
Дмитрий Цыпченко, ставший лучшим игроком матча против «Оренбурга», подвел итоги матча. Футбол в Самаре
906
В центре внимания
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
7 апреля 2023  20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
2311
6 апреля врегионе началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного Правительства.
7 апреля 2023  18:18
Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм
706
Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.
7 апреля 2023  15:49
Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"
706
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
590
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
475
Весь список