"Крылья Советов" в гостях обыграли "Сочи" - 2:1

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В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Сочи".

Счет в мачте самарцы открыли на 52 минуте встречи. После подачи углового Гленном Бейлом с передачи Романа Евгеньева отличился Илья Гапанов – 0:1.

На 73 минуте игры Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку – 0:2.

За три минуты до конца матча хозяева поля сократили разрыв в счете – отличился Кристиан Нобоа – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки". Игра 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"