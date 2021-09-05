"Крылья Советов" в Екатеринбурге разгромили "Урал" - 4:1

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Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трех таймов по 40 минут.

В дебюте матча Владислав Сарвели вывел "Крылья" вперед - 1:0. В первом тайме забитых голов больше не было.

В концовке второго тайма хозяева сравняли счет. Агеев оказался точным с пенальти - 1:1.

В третьем тайме наша команда смогла вырвать победу: сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова - 2:1, а спустя еще несколько минут "Крылья" забили еще один гол - не промахнулся Никити Чернов - 3:1.

Точку в этом матче поставил сам Дмитрий Цыпченко, замкнувший передачу Горшкова.

4:1 – уверенная победа "Крыльев".

Следующий матч наша команда проведет против "Локомотива". Игра пройдет в Москве 11 сентября и начнется в 15:00 по самарскому времени.

Фото: ФК "КС"