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"Крылья Советов" в Екатеринбурге разгромили "Урал" - 4:1

5 сентября 2021 18:41
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Следующий матч наша команда проведет против "Локомотива".

Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трех таймов по 40 минут.

В дебюте матча Владислав Сарвели вывел "Крылья" вперед - 1:0. В первом тайме забитых голов больше не было.

В концовке второго тайма хозяева сравняли счет. Агеев оказался точным с пенальти - 1:1.

В третьем тайме наша команда смогла вырвать победу: сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова - 2:1, а спустя еще несколько минут "Крылья" забили еще один гол - не промахнулся Никити Чернов - 3:1.

Точку в этом матче поставил сам Дмитрий Цыпченко, замкнувший передачу Горшкова.

4:1 – уверенная победа "Крыльев".

Следующий матч наша команда проведет против "Локомотива". Игра пройдет в Москве 11 сентября и начнется в 15:00 по самарскому времени.

 

Фото:   ФК "КС"

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