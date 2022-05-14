«Крылья Советов» уступили «Ахмату» - 0:1

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«Крылья Советов» в Грозном встречались с "Ахматом".

На 54 минуте игры Мохамед Конате головой переправил мяч в ворота – 1:0.

Через пару минут защитник «Ахмата» получил предупреждение и покинул поле, а в ворота хозяев поля был назначен пенальти.

С одиннадцатиметровой отметки пробил Юрий Горшков, Гиорги Шелия парировал удар – 1:0. Воплотить численное преимущество в гол самарцам не удалось, в итоге поражение с минимальным счетом.

Игра 30 тура, в которой «Крылья Советов» на стадионе Металлург принимают московский «Локомотив» состоится в субботу, в 21 мая, в 18:00.

Фото: ФК "КС"