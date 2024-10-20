"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" - 2:2

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В 12-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Оренбургом".

Счет в матче самацры открыли на 11 минуте встречи. После перехвата в центре поля получив мяч от Ивана Олейникова отличился Иван Сергеев – 0:1.

На 31 минуте встречи ударом из штрафной с передачи Фернандо Костанца поразил ворота своей бывшей команды Кирилл Печенин – 0:2.

На 69 минуте встречи главный арбитр Александр Машлякевич после просмотра VAR удалил Фернандо Костанца, и "Крылья" оказались в меньшинстве.

Через две минуты после подачи углового и просмотра VAR главный арбитр усмотрел фол со стороны Николая Рассказова в своей штрафной и назначил пенальти, который реализовал Марин – 1:2. В компенсированое время Марин сравнял счет, в итоге ничья – 2:2.

Для Ивана Сергеева забитый гол стал первым после возвращения в "Крылья" и 52-ым за нашу команду (7 в РПЛ, 40 в ФНЛ и 5 в Кубке России). Кирилл Печенин впервые забил за "Крылья", а также это его первый гол в РПЛ.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в четверг, 24 октября, в 20:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"