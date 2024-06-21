«Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо» в первом туре Fonbet Кубка России

Утверждено расписание группового этапа «Пути РПЛ» Fonbet Кубка России.
«Крылья Советов» сыграют в группе А с «Динамо» (Москва), «Спартаком» и «Динамо» (Махачкала).
Точные даты будут определены позднее.
1 тур. 30 июля – 1 августа. Динамо (Махачкала) – Крылья Советов
2 тур. 13–15 августа. Крылья Советов – Спартак
3 тур. 27–29 августа. Динамо (Москва) – Крылья Советов
4 тур. 17–19 сентября. Спартак – Крылья Советов
5 тур. 1–3 октября. Крылья Советов – Динамо (Махачкала)
6 тур. 22–24 октября. Крылья Советов – Динамо (Москва)
Домашние матчи «Крыльев» в Fonbet Кубке России 2024/25 входят в сезонный абонемент.
Фото: сайт ФК.