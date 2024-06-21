«Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо» в первом туре Fonbet Кубка России

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Утверждено расписание группового этапа «Пути РПЛ» Fonbet Кубка России.

«Крылья Советов» сыграют в группе А с «Динамо» (Москва), «Спартаком» и «Динамо» (Махачкала).

Точные даты будут определены позднее.

1 тур. 30 июля – 1 августа. Динамо (Махачкала) – Крылья Советов

2 тур. 13–15 августа. Крылья Советов – Спартак

3 тур. 27–29 августа. Динамо (Москва) – Крылья Советов

4 тур. 17–19 сентября. Спартак – Крылья Советов

5 тур. 1–3 октября. Крылья Советов – Динамо (Махачкала)

6 тур. 22–24 октября. Крылья Советов – Динамо (Москва)

Домашние матчи «Крыльев» в Fonbet Кубке России 2024/25 входят в сезонный абонемент.

Фото: сайт ФК.