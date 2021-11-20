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На 59 минуте матча Артем Мамин переправил мяч в сетку собственных ворот – 1:0.
"Крылья Советов" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" - 1:1
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"Крылья Советов" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" - 1:1

20 ноября 2021 16:44
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На 59 минуте матча Артем Мамин переправил мяч в сетку собственных ворот – 1:0.

В заключительной игре первого круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали екатеринбургский "Урал". Перед матчем состоялась минута молчания памяти ушедшего из жизни легендарного игрока "Крыльев Советов", заслуженного ветерана клуба Дениса Ковбы.

На 59 минуте матча после навеса Антона Зиньковского Артем Мамин, не давая добраться до мяча Ивану Сергееву, переправил мяч в сетку собственных ворот – 1:0. На последней минуте матча Юрий Железнов сравнял счет. В итоге – 1:1.

Данил Пруцев получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым, и самарец пропустит следующую игру.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Нижнего Новгорода" в воскресенье, 28 ноября, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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