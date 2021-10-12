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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в товарищеском матче

12 октября 2021 17:44
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в товарищеском матче

Во время перерыва клубных турниров на матчи сборных «Крылья Советов» и «Урал» провели между собой в понедельник товарищескую встречу в Екатеринбурге. Команды победителя не выявили (1:1).

Букмекерские конторы принимали ставки на эту игру, и коэффициент на ничью был равен 3,10. На сайте Рейтинг Букмекеров вы можете найти статьи про стратегии ставок на товарищеские игры, статистические показатели и многое другое.

Полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский не попал в итоговый состав сборной России, в отличие от защитника «Урала» Арсена Адамова, который заменил в составе национальной команды Илью Самошникова. Тем не менее, наставники команд выставили на товарищескую игру достаточно боевые составы.

В составе «Урала» на 60-й минуте отличился Рамазан Гаджимурадов. Команда Игоря Осинькина сумела ответить забитым мячом лишь в дополнительное время, на 93-й минуте гол забил Данил Липовой с передачи Сергеева.

Самарский коллектив занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В 10 турах «Крылья Советов» одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Нижний Новгород», который также попал в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Команда Александра Кержакова набрала на 1 очко больше и расположилась на 8-м месте в таблице.

Теги: Крылья Советов

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