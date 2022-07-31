"Крылья Советов" сыграли с "Торпедо" вничью - 1:1

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В первом домашнем матче в рамках третьего тура Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" московское "Торпедо".

Несмотря на игровое преимущество самарцев, счет в матче открыли гости. Голкипер "Торпедо" Виталий Ботнарь длинной передачей нашел на фланге Артёма Самсонова, который сделал передачу в штрафную площадь, где Давид Караев в касание переправил мяч в ворота – 0:1.

Счет самарцы сравняли на 68 минуте, с передачи Максима Глушенкова отличился вышедший на замену Владислав Шитов – 1:1.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 4 тура состоится в воскресенье, 7 августа, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"