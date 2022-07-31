Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли с "Торпедо" вничью - 1:1
По словам самого Чубайса он попал в медучреждение с диагнозом синдром Гийена-Барре.
Собчак сообщила, что Чубайса попал в реанимацию одной из европейских клиник
К поисковым работам привлекались водолазы.
В Самарской области за день утонули двое мужчин
Названы самые популярные денежные приметы россиян.
Опрос: в какие денежные приметы верят россияне
Глава государства отметил самобытное творчество артистки, его яркость и то, что оно обогатило традиции российской эстрады.
Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем
С августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг.
Спикер Госдумы Володин назвал поправки к законам, вступающие в силу 1 августа
От всего сердца желаю всем, кто связал свою судьбу с Военно-Морским Флотом России крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успехов во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!
Дмитрий Азаров поздравил личный состав и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником
В этом году за медали боролись свыше 160 команд из Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.
На берегу реки Самара проходит областной фестиваль среди сельских команд «Золотые – пески Богатое»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" сыграли с "Торпедо" вничью - 1:1

31 июля 2022 20:38
191
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".

В первом домашнем матче в рамках третьего тура Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" московское "Торпедо".

Несмотря на игровое преимущество самарцев, счет в матче открыли гости. Голкипер "Торпедо" Виталий Ботнарь длинной передачей нашел на фланге Артёма Самсонова, который сделал передачу в штрафную площадь, где Давид Караев в касание переправил мяч в ворота – 0:1.

Счет самарцы сравняли на 68 минуте, с передачи Максима Глушенкова отличился вышедший на замену Владислав Шитов – 1:1.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 4 тура состоится в воскресенье, 7 августа, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022, 13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
2022 год для самарской команды юбилейный. «Крылья» продолжают отмечать свое 80-летие. Спорт
684
Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард".
29 июля 2022, 18:42
Молодежка "Крыльев Советов" одержала победу над "Торпедо" - 1:0
Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард". Футбол в Самаре
750
Самарских болельщиков с абонементами предупреждают о необходимости привязать их к карте болельщика
28 июля 2022, 13:54
Самарских болельщиков с абонементами предупреждают о необходимости привязать их к карте болельщика
Речь идет о купивших абонементы до 4 июля. Спорт
600
В центре внимания
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
381
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
684
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
1843
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
586
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
779
Весь список