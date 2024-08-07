«Крылья Советов» совместно с АВТОВАЗом разыгрывают комфортабельный автомобиль LADA Vesta! Чтобы принять участие, необходимо:
- Посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года.
- На каждой игре совершить покупку программки и атрибутики на сумму от 1000 рублей в любом фаншопе на стадионе.
- В любом фаншопе проставить отметки в предматчевых программках о совершённых покупках и сохранить их.
Обратите внимание: стоимость программки может входить в покупку на сумму от 1000 рублей.
На последней домашней игре в этом году подойдите к представителю клуба (место будет сообщено заранее) и подайте заявку на участие в розыгрыше, предоставив предматчевые программки с отметками о совершенных покупках.
По итогам розыгрыша определится победитель, который получит главный приз – автомобиль LADA Vesta!
Главный партнёр розыгрыша – АО «АВТОВАЗ», сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"