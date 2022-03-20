"Крылья Советов" - "Сочи" - 3:2

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"Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с "Сочи".

Первый гол самарцы забили на последней минуте первого тайма. Максим Глушенков отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. На 78 минуте был назначен пенальти, который уверенно реализовал Юрий Горшков.

На 80 минуте Георгий Мелкадзе сократил разрыв в счете. Через четыре минуты хозяева поля (Артем Макарчук) сравняли счет – 2:2.

На последней минуте матча Антон Зиньковский установил окончательный победный счет в матче – 3:2.

В следующем туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Уфу". Игра состоится в субботу, 2 апреля, в 15:00.

Фото: ФК "КС"