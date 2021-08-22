"Крылья Советов" - "Сочи"  – 1:0

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"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи". Перед началом матча самарцы получили призы за прошлый сезон: Игорь Осинькин – лучший тренер, Дмитрий Кабутов – лучший ассистент (15 голевых передач), Антон Зиньковский – лучший полузащитник и Иван Сергеев – лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок первенства.

Символический первый удар по мячу нанесли братья Антон и Кирилл Бородачевы самарские рапиристы – серебряные призеры олимпиады в Японии.

Единственный гол "Крылья" забили на 33 минуте: передачу Романа Ежова замкнул Иван Сергеев, головой переправив мяч в сетку ворот гостей. Самарский нападающий забивает в третьем матче подряд.

В итоге первая победа в сезоне – 1:0.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Уфы" 26 августа.