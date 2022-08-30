«Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Спартаку» в кубковом матче - 0:1

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В стартовом матче группового этапа Фонбет Кубка России «Крылья Советов» в Москве на «Открытие Банк Арене» встречались со «Спартаком».

На 19 минуте встречи главный арбитр Сергей Иванов зафиксировал нарушение правил со стороны Богдана Овсянникова на Михаиле Игнатове. После просмотра VAR арбитр своё мнение не изменил и назначил^ одиннадцатиметровый удар. Удар с пенальти Александра Соболева самарский голкипер парировал. Единственный гол в матче был забит на первой минуте второго тайма, ударом из штрафной отличился Павел Мелешин – 1:0.

Выйдя на замены в конце матча в составе «Крыльев» дебютировали Никита Хлусов и Тепляков.

В следующем своем матче «Крылья Советов» в рамках 8 тура Мир РПЛ на «Солидарность Самара Арене» принимают московский ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 4 сентября, в 16:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"