Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» расстались с главврачом

19 октября 2025 13:53
164
«Крылья Советов» расстались с главврачом

Стало известно, что медицинский штаб самарских «Крыльев Советов» остался без своего главного врача. Белорусский специалист Андрей Переход покинул клуб.

О том, что «Крылья Советов» решили прекратить сотрудничество с 36-летним главным врачом, стало известно автору телеграм-канала «Топи за “Крылья”!». Вероятно, расставание произошло из-за большого количества травм, пишет Самара-МК.

Белорусский специалист возглавлял медштаб самарского клуба с 16 июня 2025 года. За это время в лазарете «Крыльев» побывало как минимум 10 футболистов, некоторые из них продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Защитник самарских «Крыльев» лидирует в РПЛ по числу перехватов
09 октября 2025, 12:38
Защитник самарских «Крыльев» лидирует в РПЛ по числу перехватов
С начала чемпионата футболист волжан совершил более сотни таких действий. Футбол в Самаре
628
Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о поражении «Крыльев» от «Рубина»
06 октября 2025, 12:44
Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о поражении «Крыльев» от «Рубина»
«Крылья Советов» встречались с «Рубином» на «Ак Барс Арене» 4 октября. Спорт
612
В "Крыльях Советов" сохраняется полное доверие к тренеру Магомеду Адиеву
06 октября 2025, 11:55
В "Крыльях Советов" сохраняется полное доверие к тренеру Магомеду Адиеву
Расставаться с ним не планируют. Спорт
631
В центре внимания
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
152
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
147
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
176
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
508
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
492
Весь список