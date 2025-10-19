«Крылья Советов» расстались с главврачом

164

Стало известно, что медицинский штаб самарских «Крыльев Советов» остался без своего главного врача. Белорусский специалист Андрей Переход покинул клуб.

О том, что «Крылья Советов» решили прекратить сотрудничество с 36-летним главным врачом, стало известно автору телеграм-канала «Топи за “Крылья”!». Вероятно, расставание произошло из-за большого количества травм, пишет Самара-МК.

Белорусский специалист возглавлял медштаб самарского клуба с 16 июня 2025 года. За это время в лазарете «Крыльев» побывало как минимум 10 футболистов, некоторые из них продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.