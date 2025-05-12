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18 мая «Крылья Советов» принимают на «Солидарность Самара Арене» московский «Спартак».
«Крылья Советов» проиграли в гостях «Пари НН» - 2:5
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«Крылья Советов» проиграли в гостях «Пари НН» - 2:5

12 мая 2025 23:37
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18 мая «Крылья Советов» принимают на «Солидарность Самара Арене» московский «Спартак».

«Крылья Советов» в Нижнем Новгороде встречались с «Пари НН».

На 9 минуте встречи высокий прессинг хозяев поля вынудил ошибиться самарских защитников, и Вячеслав Грулев открыл счет в матче – 1:0.

На 16 минуте Хуан Боссели получил мяч в штрафной и неотразимо пробил по воротам – 2:0.

В конце первого тайма главный арбитр встречи Ранэль Зияков после просмотра VAR определил нарушение правил Романа Евгеньева на Александре Трошечкине и назначил пенальти, который на 44 минуте реализовал Хуан Боссели – 3:0.

На первой компенсированной к первому тайму минуте голкипер хозяев поля Никита Медведев отправил мяч далеко вперед, Хуан Боссели оказался один на один с Сергеем Песьяковым и довел счет до 4:0.

На третьей компенсированной минуте удалось забить «Крыльям»: после дальнего удара Сергея Бабкина Иван Олейников переправил мяч в ворота «Пари НН» – 4:1.

На 65 минуте вышедший на замену Владислав Шитов, получив передачу от Ивана Олейникова, сократил отставание в счете – 4:2.

На 76 минуте встречи после подачи углового арбитр встречи усмотрел игру рукой у Фернандо Костанца и назначил второй за матч пенальти в ворота «Крыльев». Одиннадцатиметровый удар, как и первый, реализовал Хуан Боссели – 5:2.

В 29 туре «Крылья Советов» принимают на «Солидарность Самара Арене» московский «Спартак». Последняя домашняя игра самарцев в сезоне 2024/25 состоится в воскресенье, 18 мая, в 14:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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