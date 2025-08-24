"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" -0:6

140

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпиона России "Краснодар".

Счет в матче гости открыли на 3 минуте встречи с передачи Эдуарда Сперцяна отличился Перрен – 0:1.

На 13 минуте после просмотра VAR главный арбитр встречи Егор Егоров усмотрел фол Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар Эдуард Сперцян реализовал – 0:2.

На 42 минуте с передачи Перрена отличился Кордоба – 0:3. На 78 минуте вышедший на замену Батчи с передачи Эдуарда Сперцяна довел счет до 0:4.

На 86 минуте Кордоба оформил дубль – 0:5.

На последней минуте основного времени с передачи Эдуарда Сперцяна с углового Никита Кривцов установил окончательный счет в матче – 0:6.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра третьего тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 27 августа, в 17:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"