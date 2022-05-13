«Крылья Советов» отправились в Грозный на матч против "Ахмата"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели заключительное занятие перед матчем против "Ахмата".

После тренировки на клубной базе наша команда отправилась в аэропорт, откуда летит в Грозный. В этом матче сможет принять участие Александр Солдатенков, который отбыл дисквалификацию.

Матч против "Ахмата" пройдет 14 мая на стадионе "Ахмат Арена" и начнется в 20:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Дмитрий Жичкин и Адам Ахмадов), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"