«Крылья Советов» обновили тренерский штаб

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В новом сезоне вместе с главным тренером Магомедом Адиевым команду будут готовить:

• старший тренер Сергей Булатов,

• тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал,

• тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим,

• тренер вратарей Александр Гутеев.

Должность главного врача займет белорусский специалист Андрей Переход.

Филипп Соколинский ранее работал в молодежной команде «Динамо», «Родине-2», исполнял обязанности главного тренера «Родины», а также входил в тренерский штаб «Химок» в роли ассистента.

Беслан Аджинджал имеет богатый опыт работы в российских клубах — среди них «Балтика», «Торпедо», «Сокол», «Луч-Энергия», «Томь», «Кубань», «Шинник» и майкопская «Дружба».

Ерлан Ибрагим, тренер по физподготовке, ранее трудился в таких командах, как «Кайрат», «Сочи», «Ахмат» и «Химки». Кроме того, он возглавлял олимпийскую сборную Казахстана по лёгкой атлетике.

Александр Гутеев будет отвечать за подготовку вратарей. Ранее он занимал аналогичную должность в «Ростове», «Пари НН», «Химках» и других клубах.

В связи с истечением контрактов клуб покинули специалисты, которые на протяжении последних пяти лет были ассистентами главного тренера: Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.

ПФК «Крылья Советов» искренне благодарит каждого за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!

Фото: сайт ФК.