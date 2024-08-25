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Дубль Галдамеса и гол Орозко принесли самарцам волевую победу над "Пари НН".

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Пари Нижний Новгород".

Счет в мачте окрыли гости на 57 минуте встречи, после разыгранного стандарта отличился Боселли – 0:1.

Самарцы сравняли счет на 71 минуте. Прямым ударом со штрафного, заработанного Франко Орозко, отличился Томас Галдамес – 1:1.

Через пять минут навес с фланга Романа Ежова замкнул Томас Галдамес и оформил дубль в ворота "Паи НН" – 2:1.

На последней минуте матче после ошибки защитников гостей Франко Орозко довел счет до 3:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Динамо. Игра 3 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 28 августа, в 20:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"