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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали московское «Динамо».

Счет в матче открыли самарцы. На 48 минуте Бенхамин Гарре начал контратаку «Крыльев» и, получив мяч от Амара Рахмановча, Владимир Писарский отправил мяч в ворота^ Антона Шунина – 1:0.

На 80 минуте встречи динамовцы сравняли счет, с передачи вышедшего на замену Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин, который также вышел на поле минутами ранее – 1:1.

На 88 минуте сработали самарские замены. Вышедший на замену Александр Рассказов нашел передачей в штрафной также вышедшего на замену Александра Зуева, который неотразимо пробил по воротам гостей – 2:1

Ответный матч состоится в Москве в среду, 1 марта, в 21:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"