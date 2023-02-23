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Победу принесли голы Писарского и Зуева.
«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» одержали победу над московским «Динамо» – 2:1
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«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» одержали победу над московским «Динамо» – 2:1

23 февраля 2023 18:34
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Победу принесли голы Писарского и Зуева.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали московское «Динамо».

Счет в матче открыли самарцы. На 48 минуте Бенхамин Гарре начал контратаку «Крыльев» и, получив мяч от Амара Рахмановча, Владимир Писарский отправил мяч в ворота^ Антона Шунина – 1:0.

На 80 минуте встречи динамовцы сравняли счет, с передачи вышедшего на замену Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин, который также вышел на поле минутами ранее – 1:1.

На 88 минуте сработали самарские замены. Вышедший на замену Александр Рассказов нашел передачей в штрафной также вышедшего на замену Александра Зуева, который неотразимо пробил по воротам гостей – 2:1

Ответный матч состоится в Москве в среду, 1 марта, в 21:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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