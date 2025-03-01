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В следующем матче 9 марта «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Акрон».
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«Крылья Советов» - «Краснодар» - 1:1

1 марта 2025 22:36
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В следующем матче 9 марта «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Акрон».

В первом после зимней паузы туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на выезде встречались с одним из лидеров чемпионата «Краснодаром».

Счет в матче окрыли самарцы на 41 минуте встречи. Иван Сергеев в центре поля оторвался от Косты и отличным пасом нашел Ивана Олейникова, который в касание отправил мяч в ворота Станислава Агкацева – 0:1.

На третьей минуте второго тайма Виктор Са сравнял счет – 1:1.

Антон Зиньковский выйдя в стартовом составе впервые сыграл после возвращения в нашу команду.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Акрон». Игра 20 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 9 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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