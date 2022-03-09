"Крылья Советов" готовятся к матчу с лидером чемпионата "Зенитом"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели очередное занятие в рамках подготовки к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита".

Тренировка, проходившая на "Металлурге", продолжалась более 1,5 часов. В ней приняли участие все футболисты, включая Максима Витюгова и Артема Соколова, которые занимались по индивидуальной программе.

Матч с лидером чемпионата пройдет 13 марта на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 17:30. Приобрести билеты на эту игру можно здесь, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"