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"Крылья Советов" арендуют нападающего "Спартака" Владислава Шитова

15 июля 2022 19:24
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В минувшем сезоне Первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Нападающий "Спартака" Владислав Шитов переходит в "Крылья Советов". 19-летний нападающий арендован нашим клубом до конца сезона 2022/23.

Владислав Шитов родился в Ярославле, а свою карьеру начинал в академии "Локомотива". В 2015 году он перешел в столичный "Спартак", долгое время выступал за вторую команду красно-белых. В минувшем сезоне Первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Всего на его счету в составе второй команды спартаковцев 51 матч и 18 голов. В "Крыльях" Шитов взял 73 номер.

– В "Крылья" переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне Первой лиги, забил много мячей, выглядел не по годам зрело. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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