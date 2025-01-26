«Крылья-2» и молодёжка на стадионе «Металлург» сыграли товарищеский матч

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25 января на стадионе «Металлург» в рамках подготовки к новому сезону сыграли товарищеский матч вторая и молодёжная команды «Крыльев Советов».

В составе «Крыльев Советов-2» приняли участие: Вячеслав Коробов, Артём Чалый, Артём Радаев, Алексей Лысов, Егор Чистяков, Кирилл Попов, Константин Ляхов, Никита Ивлев, Егор Панков, Даниил Анциперов, Дмитрий Заволокин, Ярослав Демченко, Андрей Ремезов, Станислав Политов, Филипп Бодров, Егор Борисов, Михаил Недоспасов.

За молодёжную команду (сыграли в двух составах): Арсений Осадчий, Евгений Осипов, Артём Грищенко, Владислав Рябцев, Дмитрий Филиппов, Амир Хаматдинов, Денис Базыгин, Павел Буреев, Дмитрий Черкасов, Илья Табаков, Самид Самедов, Данила Савельев, Максим Борисов, Илья Горунов, Вячеслав Урюпин, Кирилл Мозгунов, Дмитрий Ерескин, Иван Ковальчук, Алексей Царёв, Артём Азбукин, Кирилл Марулин, Дмитрий Самойлов, Василий Марковских, Никита Дегтярев, Владислав Воробьев.

Игра завершилась победой «Крыльев-2» со счётом 6:0. Голами отметились Дмитрий Заволокин, Кирилл Попов, Егор Борисов, Константин Ляхов и дубль на счету Филиппа Бодрова.

Фото: freepik.com