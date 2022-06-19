Контракт с главным тренером "Крыльев Советов" Игорем Осинькиным продлён ещё на три года

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Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

"Переговорил с главным тренером "Крыльев" и хочу поделиться хорошей новостью: мы решили продлить отношения с Игорем Осинькиным и подписали контракт до 2025 года. Долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим футбольным клубом! Именно Игорь Витальевич - конструктор наших побед, побед нашей команды! Именно Осинькин поставил ту самую игру, самой молодой, самой российской команды премьер лиги, в которую влюбились болельщики "Крыльев Советов" со всех регионов нашей страны. Я благодарю тренера за то, что вместе с ним клуб прогрессирует и добивается всех поставленных задач", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил главного тренера самарской команды за прекрасную работу и перевыполнение всех поставленных задач: под руководством Игоря Витальевича "Крылья Советов" добились лучшего результата с 2008 года.

"В предыдущем сезоне мы ставили задачу: выйти в премьер лигу в только что завершившемся сезоне и быть в десятке – клуб перевыполнил задачу. "Крылья" сейчас на 8 месте и стали чемпионами Поволжья", - поделился радостью Дмитрий Азаров.

Губернатор уверен, что под руководством Игоря Осинькина клуб сможет добиваться лучших результатов. Тренер уже начал подготовку команды к следующему сезону, пишет ГТРК Самара.

"Я очень рад, что наш клуб останется под руководством этого замечательного тренера. Игорь Витальевич уже определяет состав команды на предстоящий сезон. Что клуб сделал каждому футболисту предложение на продление контрактов, вы уже знаете. Теперь дело за ребятами. Поздравляю всех болельщиков с этим главным кадровым решением самарского клуба", - сказал глава региона.

Игорь Осинькин стал главным тренером самарского клуба "Крылья Советов" летом 2020 года. Под его руководством команда победила в первенстве Футбольной национальной лиге сезона 2020/21 и смогла вернуться в Премьер-лигу. Сейчас "Крылья" получили лицензию РФС на участие в Российской Премьер-лиге в сезоне-2022/23.