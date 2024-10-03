Команду ветеранов «Крыльев Советов» чествовали на «Солидарность Самара Арене»

183

В перерыве матча с махачкалинским «Динамо» состоялось награждение команды ветеранов «Крыльев Советов», которые стали вице-чемпионами Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина и директор Академии «Крылья Советов» Сергей Марушко наградили команду и вручили памятные подарки от клуба.

Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.

К серебряным медалям на соревнованиях команду привели главный тренер, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов и тренер Александр Волоткевич.

Состав «Крыльев Советов»: Денис Вавилин, Василь Кадысев, Анатолий Корчагин, Альберт Эргашев, Илья Соловых, Максим Токарев, Михаил Сухов, Александр Кондрашов, Максим Носов, Алексей Петин, Владимир Хашев, Алексей Базин, Евгений Петров, Александр Зуев, Алексей Нефедов, Сергей Виноградов, Андрей Востриков, Александр Иванушкин, Вячеслав Поверинов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"