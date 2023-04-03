Игорь Осинькин: Впереди еще много матчей, мы чувствуем себя уверенно

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 21 тура МИР РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

– Качество игры не дает повода для беспокойств. Мы думаем, что придут очки. Очень хороший настрой у нас был, мы играли в футбол против очень быстрой команды. В каждом единоборстве мы чувствовали уровень соперника. Мы понимаем, что нам надо выигрывать, а не рассказывать, сколько было моментов. Но у нас было больше моментов. Без сомнений.

– Как оцените сегодня игру центральных защитников?

– Была индивидуальная ошибка. Никто не может отрицать, что это было во время гола. У «Оренбурга» быстрые, резкие футболисты, умеющие обыгрывать. Отсюда ситуации, где они нас переигрывали. Но и со «Спартаком» такое было. Мы ошибались, не без этого. Но наша игра в обороне на нормальном уровне. Если и есть, что усилить – это начало атаки. Мы должны начинать лучше, качественнее. Тогда мы создавали бы больше моментов. Мы должны играть лучше.

– Через три дня игра с ЦСКА. Если бы не она, насколько другим был бы сегодня состав?

– Вообще не получается у нас так мыслить. Чтобы кого-то придерживать, делать ранние замены, выпускать игроков под определенного соперника. У нас нет такой обоймы тактически разноплановых футболистов. Мы немного были лимитированы заменами. Кроме Солдатенкова и Писарского травму получил Коваленко, были еще футболисты, которые только-только восстановились и не набрали форму. Мы сделаем все, чтобы выставить наиболее сильный состав на следующего соперника. Мы еще не понимаем восстановление после травм. Ротация пока не ясна.

– Объясните, насколько сильно на молодых футболистов влияет турнирное положение?

– Вопрос индивидуальный. На кого-то влияет сильнее, на кого-то – нет. У нас еще много матчей впереди, еще много очков разыгрываться. У нас нет такого, что мы должны спасаться. Мы чувствуем себя уверенно, мы можем играть с любым соперником.

Фото: ФК "КС"